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罷免開票結果／廖先翔罷免案未通過 罷團領銜人：選民意志要尊重

聯合報／ 記者邱瑞杰劉懿萱／新北即時報導
新北市立委廖先翔罷免案領銜人陳正敬今天說，選舉就是這樣，結果就是一切，選民的意志還是要被尊重。記者劉懿萱／攝影
新北市立委廖先翔罷免案領銜人陳正敬今天說，選舉就是這樣，結果就是一切，選民的意志還是要被尊重。記者劉懿萱／攝影

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新北市立委廖先翔罷免案今天投開票，罷免領銜人陳正敬說，開票狀況非常不好，輸的原因應該有滿多種，贏的原因則只有1個，就是對方比較強。選舉就是這樣，結果就是一切，選民的意志還是要被尊重。

陳正敬今天說，選舉這種東西就是這樣，結果就是一切，過程無論多努力，終究還是輸了，所以覺得也沒什麼好說的。輸了有很多種原因，但是贏的原因就是1個，就是對方比較強，就這樣。

陳正敬表示，選民的意志還是要被尊重，因為畢竟是當地選民的意志，但也不能說什麼「智力測驗或什麼的」，這種說法是不公平的。因為每個選民都有自己的選擇，結果就是一切。

陳正敬說，過去幾天接受很多媒體訪問，他都是說戒慎恐懼，沒有說一定會贏，或者是什麼。今天這樣的結果，也不是輸很多，沒有輸到好幾萬這麼誇張，開票過程中一度也有咬緊。

陳正敬表示，希望這些面臨被罷免的立法委員，可以有所警惕，就是因為我們有罷免制度，未來如果還是有做不好的，或是不符合選民期待的，或者親共的，選民還是會義無反顧地提出罷免，因為這是人民應有的權利，人民應盡的義務。

媒體也詢問陳正敬「曹董（罷免台北市立委領銜人曹興誠）」看到目前的現況有說什麼嗎？陳說「沒有欸」，問他怎麼辦沒有回，沒有講什麼，可能太多太多訊息了。

陳正敬說，曹先生在這個過程很辛苦，很感謝曹先生這段過程給我們很多的支持，給我們公民團體很多支持，他在曹先生身邊工作，也學到滿多的智慧。雖然結果不盡人意，但是結果都是一切。

罷免 廖先翔

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