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賴政府大罷免2個敗因…離人民太遠 與權力慾望太近

聯合報／ 記者林新輝
反共護台志工聯盟傍晚在立法院外濟南路舉辦「開票之夜」，因結果不如預期，現場群眾臉色凝重，不少支持者紅了眼眶。記者林伯東／攝影
反共護台志工聯盟傍晚在立法院外濟南路舉辦「開票之夜」，因結果不如預期，現場群眾臉色凝重，不少支持者紅了眼眶。記者林伯東／攝影

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毫無懸念，大罷免大失敗是歷史的必然，不是偶然。才剛選上1年就罷1年，它即不是民主，更無關護台，執政9年的民進黨離人心太遠，追逐權力的慾望比戒嚴時期的威權國民黨還強烈，慘敗才是真民主。

台灣選民給前總統蔡英文與民進黨完全執政8年，2024年的選舉，台灣人民向民進黨傳達強烈且明確的2個訊息：切記，賴清德總統你現在是少數總統、少數國會。人民可以寬容在野黨看似無理的杯葛，但人民無法接受才1年就想用罷免的手段「翻盤」，台灣人說，這叫「黑白來」。

在民間，人不能任性「黑白來」是做人處事的道裡，更是「扶家」的執政黨尊循治國之道的基本大法。洪孟楷有什麼大錯、王鴻薇犯了哪件淘天大罪、黃建豪出賣了國家哪條利益、黃建賓這個「老實少年郎」做了什麼出格的事，他們為什麼要被無淵無故的被惡罷？

從1月開始，當民進黨團總召柯建銘敲鼓暄天的說狠話「大罷免會期正式開始」，台灣整整浪費了7個月在搞政治鬥爭。本來，有一個人可以阻止這件事情發展下去，那個人是賴清德，但，賴清德的內心世界比「老柯還老柯」，他不僅不打算阻止，他還大聲的說出「要與霸團同行」。

賴清德身上留著礦工之子的血液，卻毫無「民之所欲常在我心」的信仰，順我者昌，逆我者亡，他在丹娜絲態風勘災的言論，已經超越晉惠帝，網民皆用「清德宗」形容他的治國風格。

老柯是這場社會內耗、國家空轉的頭號戰犯，他一意孤行、專斷妄為，靠勢他是民進黨的「大隻佬」，凡是「我說了算」，你只要看他在立院朝野協商「橫著走」的模樣，不僅未將行政院長卓榮泰放在眼裡，外界看此時此刻的老柯真有「一人之下萬萬人之上」的野心。

當他狂語說出大罷免的KPI是：大成功全霸、中成功10席、小成功6席，殊不知他已惹怒台灣半數選民的智慧，那刻起就註定大罷免大失敗。

這不是一場藍白勝、綠慘敗的投票，這是人民在1年多用2次投票狠狠教訓執政黨什麼叫民心。民主進步黨最黑暗倒退的黨史上，賴清德與柯建銘必會留下不名譽的一頁。

老柯若尚有一絲政治良知，應立即請辭不分區立委，告老還鄉思過；賴清德應「下詔罪己」，承認自己是少數總統的事實，立刻啟動朝野和解的修復工程。

民主沒什麼大道理，即能給政制人物權力，也能收回權力，離人民遙遠的政客終將覆舟掃進歷史灰燼，也就是政客不能「黑白來」。

罷免 賴清德 柯建銘

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