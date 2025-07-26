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罷免藍委防守成功 趙少康喊話「賴總統下台、卓榮泰總辭」：多行不義必自斃
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大罷免投票結果大致底定，沒有人被罷免成功。中廣前董事長趙少康表示，反惡罷的成功，證明了「公道自在人心」，大罷免大失敗，賴清德如果還知道一點廉恥，實在應該負起政治責任，辭職下台也只是剛好而已；行政院長卓榮泰表現荒腔走板，也應該立刻提出內閣總辭，不要再誤國誤民。
趙少康說，有史以來全世界第一次的無差別全面大罷免，賴清德及民進黨不但全面潰敗，更已經在我國選舉史上留下最醜陋、最不堪的一頁；反惡罷的成功證明了「公道自在人心」，台灣的社會還是很有正義感的，也告訴賴清德及民進黨「多行不義必自斃」，自己挖坑給自己跳，天下竟然有這麼蠢的人、這麼荒唐的執政黨。
趙少康表示，民進黨必須虛心、誠心與在野黨溝通、協商，民主制度就是在追求最大的可能，民主精神就是要容忍異見盡量妥協；賴清德、民進黨、側翼、青鳥不要再用抹紅打擊在野黨了，相信的人越來越少，請用治國能力與改革成果來說服選民，否則2028就是換人換黨執政的時候。
趙少康也批評，賴清德發動的大罷免，勞師動眾、勞民傷財，震驚國際，大罷免大失敗，賴清德如果還知道一點廉恥，實在應該負起政治責任，辭職下台也只是剛好而已；卓榮泰表現荒腔走板，也應該立刻提出內閣總辭，不要再誤國誤民，大罷免大失敗是一面照妖鏡，照出讓他感到最不堪的三人：賴清德、柯建銘、曹興誠。
他也提醒，國民黨不要自滿，要更努力，要知道這次藍白合是相當關鍵的，未來更要堅定「反共反台獨」的立場，以台灣的利益為最高的利益。
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