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迎戰823罷免案！林思銘：延續「大罷免失敗」氣勢 讓新竹再贏一次

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
針對投票結果，林思銘對於726的結果雖鬆一口氣，但也坦言仍持續評估情勢、小心應對。圖／聯合報系資料照片
針對投票結果，林思銘對於726的結果雖鬆一口氣，但也坦言仍持續評估情勢、小心應對。圖／聯合報系資料照片

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新竹縣立委林思銘罷免案將於8月23日展開，林思銘對今日投票結果雖鬆一口氣，但也坦言仍持續評估情勢、小心應對。

林思銘今天晚間接受專訪表示，這印證「公民已經覺醒了！」這不是藍綠問題，而是公民對於總統賴清德一黨獨大，一手抓權，甚至不願意與在野黨的溝通的反思，民眾覺得這場罷免是一場鬧劇，因此打破沉默，用選票告訴執政者「謙卑再謙卑」，呼籲執政者要傾聽民意，不要因為一黨獨大「搞無差別罷免」。

林思銘說，希望竹縣鄉親可延續這次「大罷免大失敗」的氛圍，他對自己有信心，相信縣民有智慧，他勤走基層，近期很多民眾告訴他「委員加油！會出來投票支持」，他認為不能讓執政黨亂搞，要展現台灣人的民主。

林思銘說，接下來預計在竹北、竹東各辦一場大型說明會，其餘鄉鎮也會有基層說明會，也將依照現階段藍白合作反罷的模式，邀請兩黨大咖前來宣講，維持藍白合作力道，「讓新竹再贏一次。」

藍營基層觀察，林思銘罷免案在二階還要補件，代表罷免的熱度不夠，雖然後來補件成功，但今天大罷免各地未通過，讓藍營吃了定心丸，但也擔心接下來民進黨會全力反攻，集中火力罷免8月23日的幾位藍營立委，呼籲更要謹慎以對。

罷免 林思銘

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