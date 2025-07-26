藍白合大於綠 新竹藍營喊話：民進黨收手大罷免「直接承認失敗」

今天是罷免投票日，國民黨新竹市立委鄭正鈐傍晚5點50分，自行宣布罷免案未通過。國民黨新竹市黨部主委李縉穎向民進黨喊話，沉默的多數依然是多數，8月23日還有下一波罷免，呼籲民進黨收手，直接承認失敗，不要再浪費社會資源。

被地方政壇稱為「藍白合」推手的李縉穎指出，他不斷鼓吹藍白要合作，最大化團結在野力量，新竹市有全台最特別的雙罷，鄭正鈐與市長高虹安的政治支持者屬於不同光譜，這次罷免不通過，成功展示藍白合作「一加一大於二」的力量，也代表竹市的政治版圖藍白大於綠。

李縉穎說，無論是明年縣市長選舉或之後的總統立委選戰，藍白合依然是必要的，只是各地戰法會不同，需因地制宜。

李縉穎說，鄭正鈐與高虹安挺過罷免難關，代表藍營從中央到地方採取與白營合作的戰略完全正確，且藍白合是由竹市開第一槍並作為示範區，相信今天的成果會讓黨公職非常欣慰，也未辜負市民期待。

新竹市議會國民黨黨團總召、市議員陳慶齡表示，民眾政治的知識水平提升，跟以前完全不同，對於政治的惡鬥，其實是討厭的，這次罷免案均未過，象徵政治惡鬥是現在的百姓不想看到的。

陳慶齡指出，在當前經濟低迷、國際關稅壓力加劇的情勢下，執政黨本應謹言慎行、聚焦民生與經濟發展，結果民進黨當家鬧事、製造對立與紛爭，民進黨不應該再用這種惡質的罷免手段來對付在野黨，一個好的國家應該要有監督的力量，而不是一言獨大。

針對下一步規畫，陳慶齡表示，藍白合作仍會持續推動，鄭正鈐立委部分，也會在財劃法修法與普發現金發放等議題上持續監督與爭取，「既然立法院已通過特別條例，行政院就應確實落實執行。」

陳慶齡也期許，高虹安與代理市長邱臣遠所帶領的團隊，應將施政重心回歸民生與市政發展，包括新竹棒球場與華德福校園掩埋事件等爭議，即便是前朝留下的爛攤子，現任團隊仍有責任處理到位。