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罷免開票結果／盧秀燕親自操盤、黃國昌力挺 藍白合助羅廷瑋挺過危機

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
國民黨三位立委羅廷瑋(由右到左)、廖偉翔、黃健豪今晚一起現身國民黨台中市黨部，因三人不同意罷免一路領先同意票，由國民黨台中市黨部主委顏文正自行宣布三名立委罷免案不通過。記者黃仲裕／攝影
國民黨三位立委羅廷瑋(由右到左)、廖偉翔、黃健豪今晚一起現身國民黨台中市黨部，因三人不同意罷免一路領先同意票，由國民黨台中市黨部主委顏文正自行宣布三名立委罷免案不通過。記者黃仲裕／攝影

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台中市第六選區國民黨立委羅廷瑋，成為民進黨鎖定大罷免箭靶之一，罷免案第二階段連署達標率169.3％，全台最高；羅廷瑋以「反惡罷」應戰，並有台中市長盧秀燕、民眾黨主席黃國昌力挺，在藍白合力下，最終罷免案不通過，羅守住藍營關鍵一席。

羅廷瑋出身基層，曾任台中市南區工學里里長，連任兩屆市議員都以高票當選。2024年代表國民黨出征第六選區，在台中市長盧秀燕強力輔選與藍白合氣勢推波助瀾下，以52.10%高得票率擊敗民進黨對手江肇國，順利當選。

羅廷瑋善於網路社群經營，尤其在地方LINE群組深耕多年，擅長與選民即時互動、分享建設進度與生活大小事，在年輕家長與社區族群中擁有穩定支持度，且羅的身段柔軟，是年輕候選人所不及，有利鞏固地方實力。

不過，羅廷瑋當選立委僅一年多爭議頻傳，在國會問政風格相對激進，還遭爆料涉施壓醫護，罷免團體「敲羅行動」提出罷免案，罷免案成案後，民進黨與在地議員也積極動員基層，火力全開，被視為罷免指標區。

羅廷瑋罷免前走訪基層，盧秀燕親自為子弟兵操盤，整合民代、社團、民政系統組織動員「顧席」，並有民眾黨主席黃國昌力挺，讓羅廷瑋順利挺過罷免，除展現國民黨在台中的地方系統動員能量，也重挫綠營士氣，牽動第二波罷免投票。

罷免 盧秀燕 台中市

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