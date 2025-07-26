罷免開票結果／投票率6成！選情激化衝高投票 傅崐萁拿下逾6萬不同意票
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花蓮縣選委會公布傅崐萁罷免案投票結果，投票率60.1%，同意票4萬8969票，不同意票6萬5300票，投票結果為不通過。傅崐萁稍早到國民黨縣黨部致詞時，已經與妻子縣長徐榛蔚出發謝票。
中選會日前公告，傅崐萁所在的花蓮選區，總選舉人數為19萬1367人，罷免門檻為同意票須達4萬7842票。今天投開票，花蓮縣選委會於晚間6時完成計票作業。同意票比率為42.85%，票數4萬8969票，不同意票比率為57.15%，票數6萬5300票，投票結果為不通過。
全縣13鄉鎮市投票率最高為吉安鄉的62.01%、其次為花蓮市的61.29%，都突破6成，最低的為卓溪鄉的41.45%。
去年1月的立委選舉，花蓮選區選舉人數19萬3766人，投票率67.72%，民進黨張美慧獲得5萬1732票，得票率40.45%，傅崐萁獲得6萬8786票，得票率53.79%。雖然罷免投票率較低，傅崐萁今天獲得的不同意票只比當時得票數少了約3000票。
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