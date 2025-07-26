快訊

不斷更新／大罷免國民黨24立委、高虹安皆安全過關 25選區開票狀況看這裡

直播／726大罷免即時開票！藍綠白「關鍵6席攻守」 最新戰況報你知

激戰區也過關！葉元之「反罷」成功 侯友宜偕新北藍委黨部合體

罷免開票結果／投票率6成！選情激化衝高投票 傅崐萁拿下逾6萬不同意票

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣選委會公布傅崐萁罷免案投票結果，投票率60.1%，同意票4萬8969票，不同意票6萬5300票，投票結果為不通過，傅崐萁已經出發謝票。記者陳正興／攝影
花蓮縣選委會公布傅崐萁罷免案投票結果，投票率60.1%，同意票4萬8969票，不同意票6萬5300票，投票結果為不通過，傅崐萁已經出發謝票。記者陳正興／攝影

👉▪【開票實況】726大罷免 完整即時開票數據看這裡

花蓮縣選委會公布傅崐萁罷免案投票結果，投票率60.1%，同意票4萬8969票，不同意票6萬5300票，投票結果為不通過。傅崐萁稍早到國民黨縣黨部致詞時，已經與妻子縣長徐榛蔚出發謝票。

中選會日前公告，傅崐萁所在的花蓮選區，總選舉人數為19萬1367人，罷免門檻為同意票須達4萬7842票。今天投開票，花蓮縣選委會於晚間6時完成計票作業。同意票比率為42.85%，票數4萬8969票，不同意票比率為57.15%，票數6萬5300票，投票結果為不通過。

全縣13鄉鎮市投票率最高為吉安鄉的62.01%、其次為花蓮市的61.29%，都突破6成，最低的為卓溪鄉的41.45%。

去年1月的立委選舉，花蓮選區選舉人數19萬3766人，投票率67.72%，民進黨張美慧獲得5萬1732票，得票率40.45%，傅崐萁獲得6萬8786票，得票率53.79%。雖然罷免投票率較低，傅崐萁今天獲得的不同意票只比當時得票數少了約3000票。

大罷免今天投開票，花蓮縣選委會公布傅崐萁罷免案投票結果，投票率60.1%，同意票4萬8969票，不同意票6萬5300票，投票結果為不通過。記者陳正興／攝影
大罷免今天投開票，花蓮縣選委會公布傅崐萁罷免案投票結果，投票率60.1%，同意票4萬8969票，不同意票6萬5300票，投票結果為不通過。記者陳正興／攝影
花蓮縣選委會公布傅崐萁罷免案投票結果，投票率60.1%，同意票4萬8969票，不同意票6萬5300票，投票結果為不通過。記者陳正興／攝影
花蓮縣選委會公布傅崐萁罷免案投票結果，投票率60.1%，同意票4萬8969票，不同意票6萬5300票，投票結果為不通過。記者陳正興／攝影

罷免 花蓮 傅崐萁

延伸閱讀

不斷更新／傅崐萁、徐巧芯、葉元之等20人罷免否決！25選區不同意票暫領先 各地開票進度看過來

【即時短評】總召保衛戰成功！童子賢震撼彈撼動不了傅崐萁

罷免開票結果／罷免未通過支持者簇擁 傅崐萁向賴總統喊話：朝野坐下來談

罷免即時開票／5鄉鎮全壘打！花蓮不同意票一路領先 傅崐萁將現身黨部

相關新聞

不斷更新／傅崐萁、徐巧芯、葉元之等24人罷免否決！25選區不同意票暫領先 各地開票進度看過來

大罷免遍地開花，首波罷免名單共有25選區，其中包括24名國民黨籍立委以及無黨籍新竹市長高虹安。在國民黨、民進黨以及民眾黨紛紛出籠催票之下...

自行宣布罷免不通過 中四藍委廖偉翔：停下仇恨 回歸正軌

台中市第四選區國民黨立委廖偉翔罷免案，國民黨台中市黨部稍早宣布，廖偉翔罷免案不通過，開票結果依中選會為準。廖偉翔說，盼投...

【即時短評】大罷免一戰 造就國民黨2位新救世主

賴清德總統領導的民進黨機關算盡也沒算到一場史無前例的大罷免提前「造就」國民黨2位新「救世主」，台中市長盧秀燕和台北市長蔣萬安。

賴政府大罷免2個敗因…離人民太遠 與權力慾望太近

毫無懸念，大罷免大失敗是歷史的必然，不是偶然。才剛選上1年就罷1年，它即不是民主，更無關護台，執政9年的民進黨離人心太遠，追逐權力的慾望比戒嚴時期的威權國民黨還強烈，慘敗才是真民主。

藍委罷免0通過 曹興誠：中共滲透遠超想像

今為罷免投開票，目前未有藍委罷免案通過。本次罷免領銜人之一、聯電創辦人曹興誠今晚在罷團開票之夜表示，罷免結果不如預期，主...

廖先翔罷免案未通過 罷團領銜人：結果就是一切 選民意志要尊重

新北市立委廖先翔罷免案今天投開票，罷免領銜人陳正敬說，開票狀況非常不好，輸的原因應該有滿多種，贏的原因則只有1個，就是對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。