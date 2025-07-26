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罷免開票結果／台中3藍委罷免不通過 下波備戰的江啟臣、楊瓊瓔這樣說

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市長盧秀燕是國民黨一姐，立法院副院長江啟臣（盧的左二）和立委楊瓊瓔（盧的右一），都被傳出可能接棒下屆台中市長人選。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕是國民黨一姐，立法院副院長江啟臣（盧的左二）和立委楊瓊瓔（盧的右一），都被傳出可能接棒下屆台中市長人選。記者游振昇／攝影

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今天第一波罷免投票結果，台中市三名藍委罷免都不通過，下波罷免投票是8月23日合併公投舉行，台中原縣區有3名立委將面對考驗，被提罷免的立法院副院長江啟臣表示，他相信人民、相信民主、相信台灣，人民已經做出選擇，大家都應該尊重。

江啟臣表示，今天的投票結果，也反映選民更期待我們的民主有制衡、社會能和諧、國家要安定；他說台灣最美麗的風景真的是人，這次投票結果可以看出大家都期待社會不要再有仇恨對立；國家正面臨嚴峻的挑戰，希望這次投票結束，社會能夠盡快修復、重回和諧，真正團結應對國內外的各項挑戰。

江啟臣說，8月23日罷免投票即將與公投併行，相信台灣人民會用理性再次做出選擇，他希望大家就此放下，別讓社會繼續分裂下去。

第二波被提罷免的立委楊瓊瓔表示，恭喜三位藍委過關，代表他們在地方服務和立法院的成績，選民都有看到，再加上台中市長盧秀燕的市政成績，最後階段盧市長投入三位藍委輔選，因此這次罷免不通過，她並不意外。

楊瓊瓔說，第一波罷免投票全國有24名立委同時進行，第二波罷免投票只有7名立委，其中台中3人，南投2人，中部將是重點，綠營會集中火力和資源放在中部選情，中部5名立委壓力更大，不能輕忽，她會加倍努力，也懇託支持者一定要出來投不同意票。

罷免 江啟臣 楊瓊瓔

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