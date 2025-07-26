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罷免開票結果／丁學忠宣布罷免未通過 喊「榮耀海線，又再贏一次」
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雲林縣第一選區國民黨立委丁學忠罷免案，6點多票數已開完，雲縣選委會統計，投票率49.87%，同意5萬7331票、不同意7萬7164票，丁學忠6時自行宣布罷免案未通過，喊出「我要跟大家說，榮耀海線，又再贏一次！」
丁學忠6時由同黨立委張嘉郡陪同現身服務處，他說，感謝雲林海線鄉親的幫忙，尤其他選上立委後認識的好友，這次罷免案也全力幫他，而最辛苦就是雲林縣長張麗善，這段時間她所做、加上張嘉郡努力，才有這樣的票數。
丁學忠也指出，要感謝國民黨主席朱立倫的關心，「今天他就打兩、三通電話給我，一直擔心票數」，「我要跟大家說，榮耀海線，我們又再贏一次了！」
國民黨立委張嘉郡說，這是一個我們都不預期的戰爭、不應該發生的選舉，非常感謝雲林鄉親對於認真肯做事的丁學忠肯定，也是穩固了台灣民主制度，也告訴大家說，雲林鄉親、全台灣人不支持把罷免當作清算鬥爭在野黨的工具，證明大家非常有智慧、不相信這半年來各樣抹黑造謠，也證明了雲林鄉親肯定張麗善縣長施政；未來她與丁學忠會繼續支持預算、各項福國利民政策。
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