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罷免開票結果／如何看罷免投票？顏寬恒：是人民對賴政府發出怒吼

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
中二選區立委顏寬恒表示，不同意罷免的投票結果，已是人民厭倦對立，同時是對賴政府的施政不利而發出怒吼。圖／民眾提供
中二選區立委顏寬恒表示，不同意罷免的投票結果，已是人民厭倦對立，同時是對賴政府的施政不利而發出怒吼。圖／民眾提供

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726大罷免投票結果大勢底定，24席藍委不同意票全面領先同意票，台中二選區立委顏寬恒表示，最近幾波民調都顯示，民眾對於民進黨發起的全台大罷免並不買帳，從今天罷免投票的開票結果，這次投票已不是針對在野黨立委的不滿意度調查，而是人民對於這樣的對立已經厭倦，更是對賴政府一年半以來施政不力發出怒吼。

顏寬恒說，罷免制度原本是針對不適任立委的檢驗淘汰機制，但這些日子從府院高層、到民進黨中央、再到民進黨口中所稱的這些公民罷免團體，處處製造對立，撕裂人民情感；賴政府看到罷免結果，應即刻檢討行政團隊，應該也要有人為了這次的罷免失敗，負起政治責任；當然8月23日的罷免投票，在野勢力會繼續團結，讓民進黨再輸一次。

顏寬恒並表示，近期人民看到民進黨就連去年超徵的5283億元，也不比照蔡政府時代「普發現金、還稅於民」；而執政黨嘴裡喊著藍白刪預算、沒錢可用，卻浪費民脂民膏來辦大罷免，民眾也是一頭霧水，未來將繼續秉持民意，為民眾看緊荷包、監督政府的立場，全力以赴、積極應戰。

下波投票時間為8月23日，將與「重啟核三公投」合併舉行，台中市原縣區共有3藍委、新竹縣立委林思銘面臨罷免投票考驗，顏寬恒再次呼籲所有反對罷免的朋友，8月23日一定要出門投下「不同意罷免票」。

中二選區立委顏寬恒表示，不同意罷免的投票結果，已是人民厭倦對立，同時是對賴政府的施政不利而發出怒吼。圖／民眾提供
中二選區立委顏寬恒表示，不同意罷免的投票結果，已是人民厭倦對立，同時是對賴政府的施政不利而發出怒吼。圖／民眾提供
中二選區立委顏寬恒表示，不同意罷免的投票結果，已是人民厭倦對立，同時是對賴政府的施政不利而發出怒吼。圖／民眾提供
中二選區立委顏寬恒表示，不同意罷免的投票結果，已是人民厭倦對立，同時是對賴政府的施政不利而發出怒吼。圖／民眾提供

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