罷免開票結果／罷免案未通過 鄭正鈐：成功對抗長期呼風喚雨的柯建銘

今天是罷免投票日，新竹市立委鄭正鈐面臨罷免，今開票結果出爐，鄭正鈐於傍晚5點50分自行宣布罷免案未通過。他說，這次大罷免投票結果成功展現藍白合作團結，一起成功對抗長期在竹市呼風喚雨，卻未照顧地方財政需求的民進黨立院黨團總召柯建銘，跟柯說不。

鄭正鈐說，因為民眾的勇敢與堅持，成功守住台灣民主，守住社會正義價值，更守住竹市未來發展。他感謝藍營各黨公職，大家每天早上七點多就站路口、上街掃街，昨天上午他還在立院甲動，國民黨新竹市黨部主委李縉穎則與議員及黨員冒雨掃街，他點滴在心頭。

鄭正鈐說，今天的結果展現出藍營團結，也看到所謂罷團就是柯建銘陣營，因綠營去年推出參選立委的候選人不認輸，想打延長賽，才推動罷免，且過程中對他抹黑、造謠、抹紅，完全沒有底線且鋪天蓋地，但民眾很清楚跟民進黨與柯建銘說不，接下來他會持續請聽民意踏實問政，與市府與議會一起配合，替竹市爭取最大資源。