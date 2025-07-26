快訊

不斷更新／大罷免國民黨24立委、高虹安皆安全過關 25選區開票狀況看這裡

直播／726大罷免即時開票！藍綠白「關鍵6席攻守」 最新戰況報你知

激戰區也過關！葉元之「反罷」成功 侯友宜偕新北藍委黨部合體

罷免開票結果／罷免案未通過 鄭正鈐：成功對抗長期呼風喚雨的柯建銘

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
今天是罷免投票日，新竹市立委鄭正鈐面臨罷免，今開票結果出爐，鄭正鈐於傍晚5點50分自行宣布罷免案未通過。記者王駿杰／攝影
今天是罷免投票日，新竹市立委鄭正鈐面臨罷免，今開票結果出爐，鄭正鈐於傍晚5點50分自行宣布罷免案未通過。記者王駿杰／攝影

👉▪【開票實況】726大罷免 完整即時開票數據看這裡

今天是罷免投票日，新竹市立委鄭正鈐面臨罷免，今開票結果出爐，鄭正鈐於傍晚5點50分自行宣布罷免案未通過。他說，這次大罷免投票結果成功展現藍白合作團結，一起成功對抗長期在竹市呼風喚雨，卻未照顧地方財政需求的民進黨立院黨團總召柯建銘，跟柯說不。

鄭正鈐說，因為民眾的勇敢與堅持，成功守住台灣民主，守住社會正義價值，更守住竹市未來發展。他感謝藍營各黨公職，大家每天早上七點多就站路口、上街掃街，昨天上午他還在立院甲動，國民黨新竹市黨部主委李縉穎則與議員及黨員冒雨掃街，他點滴在心頭。

鄭正鈐說，今天的結果展現出藍營團結，也看到所謂罷團就是柯建銘陣營，因綠營去年推出參選立委的候選人不認輸，想打延長賽，才推動罷免，且過程中對他抹黑、造謠、抹紅，完全沒有底線且鋪天蓋地，但民眾很清楚跟民進黨與柯建銘說不，接下來他會持續請聽民意踏實問政，與市府與議會一起配合，替竹市爭取最大資源。

罷免 鄭正鈐

延伸閱讀

罷免開票結果／新竹雙罷 鄭正鈐自行宣布罷免案未通過

罷免即時開票／新竹雙罷引關注！柯建銘坐鎮新竹市黨部 開票氣氛肅穆

罷免即時開票／可達安全區？藍委鄭正鈐穩定領先 不同意票數達兩萬票

影／與夫人徐榛蔚完成投票 傅崐萁：拜託柯建銘這兩天不要再講話

相關新聞

不斷更新／大罷免國民黨24立委、高虹安皆安全過關 25選區開票狀況看這裡

大罷免遍地開花，首波罷免名單共有25選區，其中包括24名國民黨籍立委以及無黨籍新竹市長高虹安。在國民黨、民進黨以及民眾黨紛紛出籠催票之下...

罷免開票結果／全國唯一首長罷免案 新竹市長高虹安自行宣布罷免未通過

今天是罷免投票日，新竹市長高虹安與國民黨籍立委鄭正鈐雙雙面臨罷免，新竹市共設立356處投開票所，整體投票率約5成7。由於...

親上火線力挺罷免傅崐萁 「不同意票數」領先…童子賢第一時間回應曝光

大罷免結果出爐，截至今（26）日晚間6點半，全台各罷免區都是「不同意罷免」票數領先「同意罷免」票數，24名藍委都未被罷免...

蕭旭岑：馬英九欣慰大罷免結果 民眾展現智慧拒撕裂社會

大罷免投票結果大致底定。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，前總統馬英九對投票結果表示欣慰，台灣民眾在關鍵時刻展現智慧，拒絕撕...

罷免開票結果／雲林罷團發表罷免失敗感言 盼丁學忠能聽見不同的聲音

雲林縣罷免丁學忠不通過，在開票還沒結束，但罷團看到不同意票數已以1萬多票的壓倒性勝利，大勢已定，即先行發表不通過罷免的感...

羅廷瑋罷免案不通過 「敲羅行動」：罷免非結束而是改變起點

大罷免案今投票，儘管天候不佳，許多民眾仍冒雨投票，台中市第六選區投票率高達58%，國民黨立委羅廷瑋罷免不同意票數一路領先...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。