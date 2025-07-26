大罷免為何大失敗？周玉蔻曝「關鍵原因」 網喊：恐付出更多代價

大罷免開票幾乎大勢底定，24席立委「不同意罷免」票數全數領先。對此，資深媒體人周玉蔻表示，民主就是尊重選民投票結果，但她認為大罷免大失敗，關鍵在於「普發一萬元現金」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

周玉蔻在臉書表示，她詢問一名綠委開票局勢如此，24 +1:0，內閣有沒有總辭的可能？對方回「是的」。周指出很多人很難過，但民主就是尊重選民投票的結果，公民團體已經打了一場美好的戰役，接下來就看民進黨中央執政當局如何面對。

針對大罷免為何會大失敗？周玉蔻認為，原因雖然有很多，但她個人認為「普發一萬元現金」是重要關鍵。

貼文一出後，不少網友都表示「我也覺得一萬有差，再不發2028不用選了」、「台灣的國防只值一萬元」、「北部人短視近利」、「就為了區區1萬元？台中以北的多數選民是有多卑微」、「我回到大罷免前的想法，準備移民」、「現實就是很多人一萬塊就可以收買了」、「台灣人太貪心，將來後果如何自己就要面對」、「要付出比一萬還多的代價」。