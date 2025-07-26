罷免開票結果／挺過大罷免 國民黨羅廷瑋：保證明天更加努力

罷免投票今登場，國民黨三位立委羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪今晚一起現身國民黨台中市黨部，因三人不同意罷免一路領先同意票，由國民黨台中市黨部主委顏文正自行宣布三名立委罷免案不通過，現場支持者高聲歡呼。

立委羅廷瑋表示，這段時間在街頭聽到許多聲音，不論支持與反對，多元的聲音都化作更精進自己。每份鼓勵都是動力，「保證我明天會更加努力」，也希望把所有仇恨留在投票前，投票後要團結台中、台灣，所有人都是中華民國派，我們愛土地與國家，更愛所有國人。

羅廷瑋也說，後面還有關稅、匯率、國際、物價通膨、高房價等問題，今天雖然已經告一段落，但是明天仍要繼續為大家打拼，「我們是你們選出來的立法委員，會繼續為你們努力」。

羅廷瑋說，我們會團結，讓台中更好，8月23日還有三個立委，要幫助他們度過這個難關，讓我們一起為人民服務。