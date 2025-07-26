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罷免結果陸續揭曉！國民黨挺住大罷免 朱立倫18:50公開談話宣布交棒

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫。記者林俊良／攝影
國民黨主席朱立倫。記者林俊良／攝影

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首波罷免結果陸續揭曉，目前「不同意罷免票」全數領先。國民黨主席朱立倫18時50分將在國民黨中央黨部舉行記者會發表公開談話，宣布將履行承諾順利交棒黨魁。據了解，台中市長盧秀燕已有接棒的心理準備。

朱立倫黨魁任期到今年10月，日前他接受本報專訪時表示，改選時程不變，7月公告、9月改選、10月交接，並表示非常期盼順利交棒。如今國民黨挺住大罷免潮，朱立倫稍晚也將宣布不參與下屆黨主席選舉。

國民黨智庫副執行長凌濤在臉書表示，「大罷免大失敗，反惡罷大勝利」，這一次選戰告訴民進黨一個事實，人民不是雜質，民主不容玩弄。

凌濤表示，賴清德總統上任一年毫無政績，才一年就跛腳，行政院長卓榮泰應立即請辭，內閣立即改組，民進黨秘書長林右昌、民進黨團總召柯建銘下台謝罪，賴總統也應該面對過去一年台灣的內耗，「鄭重向台灣人民道歉」。

罷免 朱立倫 國民黨

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