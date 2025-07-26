罷免開票結果／通過被罷免試煉 黃健豪：重民生輕政治才是民眾要的

對於順利通過罷免案的試煉，國民黨台中市立法委員黃健豪說，這是台中市民意的表達，選票在民眾的手上，這也代表跟政府說，只要好好做事，民眾還是會支持我們。也是說，重民生輕政治，才是台中市，甚至是全台灣民眾最重視的問題。

他說，自從去年總統和立委選舉完以後，大家就應該好好的做事，而不是重啟一個戰場，一個新的選舉。

黃健豪說，這個結果對於賴清德總統和民進黨柯建銘總召也是一個警訊，告訴他們掌握這麼大的權利，應該要把心思放在怎麼樣福國利民，而不是整天在思考怎麼樣鬥爭。也告訴民進黨政府好好做事，不要再天天搞政治。

對他能夠有這麼好的選舉結果，黃健豪第一個感謝市長盧秀燕有她六階立法委員的基礎和幫助，另外也就是他在立法院的問政，大家知道他是真正為民眾著想。