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罷免開票結果／通過被罷免試煉 黃健豪：重民生輕政治才是民眾要的

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市立法委員黃健豪高興的宣布自己通過考驗。記者黃寅/攝影
台中市立法委員黃健豪高興的宣布自己通過考驗。記者黃寅/攝影

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對於順利通過罷免案的試煉，國民黨台中市立法委員黃健豪說，這是台中市民意的表達，選票在民眾的手上，這也代表跟政府說，只要好好做事，民眾還是會支持我們。也是說，重民生輕政治，才是台中市，甚至是全台灣民眾最重視的問題。

他說，自從去年總統和立委選舉完以後，大家就應該好好的做事，而不是重啟一個戰場，一個新的選舉。

黃健豪說，這個結果對於賴清德總統和民進黨柯建銘總召也是一個警訊，告訴他們掌握這麼大的權利，應該要把心思放在怎麼樣福國利民，而不是整天在思考怎麼樣鬥爭。也告訴民進黨政府好好做事，不要再天天搞政治。

對他能夠有這麼好的選舉結果，黃健豪第一個感謝市長盧秀燕有她六階立法委員的基礎和幫助，另外也就是他在立法院的問政，大家知道他是真正為民眾著想。

罷免 黃健豪

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