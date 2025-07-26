【即時短評】沉默的聲音最大聲 賴政府可願謙卑傾聽

沉默的聲音，比街頭上蠻橫粗鄙的叫囂，還要更大聲。真相，比謊言與造謠，更貼近人心。我們的總統，可曾願意彎下腰來，傾聽人民真實的聲音，而不是充耳不聞，順應最新的民意，深自檢討造成如此巨大政治波瀾的錯誤。

一場以暴民政治為基礎的政治霸凌，政府各部門已經失去管理眾人之事的公正能力，對於與政府不同立場的在野人士，幾乎是用盡了一切的壓力，媒體絕少能夠秉持公正，只能附和，從未激濁揚清，這讓那些善盡職責的立委，身心無不飽受政治霸凌的煎熬。

觀諸罷免理由，沒有一項與立委問政表現失職有關，也無違法事項，只有偏見與歧視，以立場論斷立委的表決行為，這些立委最大的罪名只有一個，他們都是國民黨籍，只要非我族類，必除之後快，適用民主程序，鞏固未來的獨裁威權。

立委受民意付託，這是一種授權，我們投票給立委，是希望立委監督政府，你希望民意代表是護航，還是監督呢？立委任意讓政府編列的預算輕易通過，那才是失職，認真審查，讓執政者不滿，居然就成了罷免理由，這是世界奇蹟。

罷免團體口口聲聲在野黨出賣金門給中國大陸，若金門如此危急，怎麼金門人都不支持罷免案成立？顯然街頭上那些高喊金門危機的人，都是信口雌黃，這也佐證了這次罷免案的真相，謊言當道。

罷免案投票結束後，幾個月以來的沉默大眾，用一張張堅定的選票，告訴執政當局，人民不同意當家帶頭鬧事，人民支持一個能夠勇於為民喉舌，看緊人民荷包的立法委員，立委對於政府浮濫編列的預算，當然有權刪除或者凍結。

民進黨最擅長操弄的民粹暴民政治，在這次長達數月的罷免案過程當中，最後是以難堪收場，對於這樣的結果，我們的政府可願意謙卑傾聽呢？廟堂之上的你們握有權柄，可以任意行惡之事，掏空政府，人民敢怒不敢言，也可以馬上政治改革，福國利民，全民歡騰。