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罷免開票結果／罷免未通過支持者簇擁 傅崐萁向賴總統喊話：朝野坐下來談

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
國民黨立院黨團總召傅崐萁罷免案未通過，他開心現身縣黨部發表感言。記者陳正興／攝影
國民黨立院黨團總召傅崐萁罷免案未通過，他開心現身縣黨部發表感言。記者陳正興／攝影

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傅崐萁!勝利」，花蓮罷免投票下午4時開票，不同意罷免國民黨立院黨團總召傅崐萁的票數一路領先，傅崐萁和妻子縣長徐榛蔚在支持者簇擁下，傍晚5時43分攜手走進縣黨部發表感言，向賴清德總統喊話，希望朝野開誠布公坐下來談。

傅崐萁說，這次大罷免是21世紀以來未曾發生過的政治洗禮，舉國的壓力都在花蓮，他感謝花蓮鄉親，當舉國的壓力、全面的重擔壓在花蓮人身上的時候，花蓮人用團結、用正義、用對國家的使命、對鄉土的熱愛，再一次的證明，今天的台灣還是有公道、還是有公理，更大喊「敬愛的花蓮鄉親，我愛你們。」

傅崐萁說，希望花蓮人所承擔的這一切是值得的、這段時間的犧牲是有回報的，希望這一年半所有的政治圍殺，所有的司法以及各式各樣國家的資源圍剿能到此為止，更期待明天一樣陽光普照，社會重回安定繁榮祥和，2300萬人能夠好好的安居樂業。

「所有的傷口到此為止」傅說，台灣人必須要團結，不能再撕裂。他向賴清德總統喊話，「這一年半，你想做的事都做到了，也都做完了」，但台灣現在面對全世界的經濟壓力、兩岸水火不容，希望賴清德總統趕快跟朝野開誠布公，沒有私心的坐下來談，怎麼樣讓台灣能夠在全世界動盪中，穩定的走下去。

傅崐萁再次感謝花蓮鄉親，給他更多時間完成地方期盼的重大建設。他說，財劃法修正也是賴清德總統擔任市長時再三呼籲要修正的，靠著國民黨、民眾黨團結一心，終於修正了財劃法。

他說，這一年經歷世界民主史上最大的撞擊，在野黨31席國民黨立委被無差別的大罷免，要感謝國民黨黨席朱立倫率領的團隊，給大家做後盾，讓被罷免的立委在最艱困的環境中，走過這一趟艱辛的路程。他也感謝立法院長韓國瑜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜及台北市長蔣萬安，讓24席國民黨立委全數圓滿走出這次不應該有的大罷免。

傅崐萁說，這次在野黨讓全世界看到台灣人民是值得驕傲的，相信在全世界的民主發展過程史上，寫下歷史的一頁，永續留存，也不希望在全世界任何民主國家，再發生同樣的事情，今天過後不要再談這次罷免，全國團結一下，迎向更光明的明天。

國民黨立院黨團總召傅崐萁（左二）罷免案未通過，由妻子縣長徐榛蔚（右二）陪同現身縣黨部發表感言。記者陳正興／攝影
國民黨立院黨團總召傅崐萁（左二）罷免案未通過，由妻子縣長徐榛蔚（右二）陪同現身縣黨部發表感言。記者陳正興／攝影
國民黨立院黨團總召傅崐萁罷免案未通過，他牽著妻子縣長徐榛蔚的手，開心現身縣黨部發表感言。記者陳正興／攝影
國民黨立院黨團總召傅崐萁罷免案未通過，他牽著妻子縣長徐榛蔚的手，開心現身縣黨部發表感言。記者陳正興／攝影

罷免 傅崐萁

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