罷免開票結果／台中3藍委全挺過罷免 民進黨團：無論成敗都是民主展現

726大罷免開票，台中3名遭罷藍營立委廖偉翔、黃健豪與羅廷瑋不同意票皆大幅領先，稍早在國民黨部自行宣布罷免不通過。民進黨台中市議會黨團說，向罷團致敬，也尊重人民的選擇，罷免行動不論成敗，都是民主具體展現，民主路還很長，會繼續走下去。

民進黨團表示，感謝每個出門投票的公民，尊重人民選擇，也深深感謝所有站出來投下同意票的市民，更要向這段時間不畏風雨、堅持理念的罷團與志工，致上最深敬意。

黨團總召王立任說，雖然結果未如預期，這場罷免無論成敗，都是民主的具體展現，人民透過投票發生、參與行動，就是台灣最珍貴的民主精神，也是民進黨始終捍衛的價值；民主的路還很長，他們會繼續走下去。