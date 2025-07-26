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連傅崐萁都罷不掉！他點名民進黨2戰犯 網轟：真的該下台

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，完全看不懂民進黨的策略，認為極端戰法完全拉不到中間選民的票，點名卓榮泰、柯建銘是大罷免大失敗的戰犯。資料照，記者黃義書／攝影
一名網友分享，完全看不懂民進黨的策略，認為極端戰法完全拉不到中間選民的票，點名卓榮泰、柯建銘是大罷免大失敗的戰犯。資料照，記者黃義書／攝影

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罷免開票結果即將出爐，24席立委「不同意罷免」票數全數領先。對此，一名網友分享，完全看不懂民進黨的策略，認為極端戰法完全拉不到中間選民的票，點名卓榮泰柯建銘是大罷免大失敗的戰犯。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「卓榮泰下台、柯建銘請辭」為題，指出自己在選前就不懂民進黨的極端戰法，完全拉不到中間選民的票，認為柯建銘就是大罷免大失敗的元兇，直言「連傅崐萁都罷不掉，真的乖乖請辭比較快」，卓榮泰則是投票前一個禮拜說不發一萬塊，完全不懂是在幹麻？」

貼文一出後，不少網友都表示「柯建銘真的爛」、「卓榮泰、林右昌已經在收拾辦公室了」、「真的不知道在想啥」、「這兩個都要吧，這就是倒內閣投票」、「柯建銘可以滾了」、「卓最蠢沒錯，要講也在罷免後」、「賴清德也會被黨內勢力挑戰的」、「一定要下台了」、「真的別小看一萬元，有用」、「卓是無所謂，柯才是真正的的毒瘤」。

也有人認為不一定會下台，「應該裝沒事吧，還有一場，8月選完再說」、「幹嘛下台，黨沒有輸」、「待到2028也行喔」、「柯建銘怎麼可能請辭，想太多了」。

罷免 傅崐萁 柯建銘 卓榮泰 林右昌

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