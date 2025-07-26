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罷團氣氛慘澹！綠營大罷免結果不如預期 民進黨6點半記者會說明
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大罷免結果不如預期，民進黨新聞部表示，將在今天下午6時30分，由民進黨秘書長林右昌、民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤舉行記者會。
今天是大罷免投開票日，反共護台志工聯盟也重返濟南路舉辦「開票之夜」，由於開票結果不如罷團預期，現場不僅未湧現人潮，氣氛更是一片死寂，台上試著以唱跳帶動現場，但台下民眾毫無反應。
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