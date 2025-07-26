罷團氣氛慘澹！綠營大罷免結果不如預期 民進黨6點半記者會說明

毫無懸念，大罷免大失敗是歷史的必然，不是偶然。才剛選上1年就罷1年，它即不是民主，更無關護台，執政9年的民進黨離人心太遠，追逐權力的慾望比戒嚴時期的威權國民黨還強烈，慘敗才是真民主。

2025-07-26 18:40