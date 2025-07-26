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罷免開票結果／台中3子弟兵全挺過！盧秀燕低調不現身：尊重人民選擇
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大罷免第一波投票開票中，台中3名遭罷藍委廖偉翔、黃健豪與羅廷瑋不同意票皆大幅領先，稍早在國民黨部自行宣布罷免不通過。台中市長盧秀燕並未露面與子弟兵同慶，僅透過市黨部代為轉達，選後從政者應不分黨派，輕政治重民生，讓國家穩健前進。
盧秀燕請市黨部主委顏文正代為念稿，表示台中市今天順利完成投票，對全體市民、所有參與選務及警察表達由衷的感謝；市民勇敢投票，做出選擇，這正是集結眾人之力，匯集成民主力量，所有從政者都必須恪守民意，尊重人民的選擇。
盧秀燕強調，選舉後所有從政者更應該不分黨派，努力消除仇恨、修復感情，共同促進國人團結，以民為念，輕政治、重民生、拚經濟，讓國家穩健前進。
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