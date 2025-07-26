大罷免翻車！25選區不同意票一面倒 林濁水痛批：民進黨背離民主初衷

24名國民黨立委及無黨籍新竹市長高虹安罷免案今天投票，雖然開票作業尚未完成，但25個選區「不同意」罷免情勢一面倒。民進黨前立委林濁水表示，民進黨因為傲慢、背離民主初衷、私心，且不斷因為令社會側目的言行而削弱罷免志工創造出來的動能，「民進黨對不起你們」。

林濁水在臉書表示，向所有投入罷免的素人志工朋友致上最高的敬意。一年地全心全力投入，熬過暴雨烈日，忍過冷嘲熱諷甚至無禮霸凌，南北奔波，創造了不可思議的連署奇跡，展現的爆發力、感動力、創新力、組織力種種早已超越朝野政黨之所能。

林濁水說，「做為民進黨的老黨員，對你們除了感謝，還要深深鞠躬致歉：民進黨對不起你們。」

林濁水表示，民進黨因為傲慢、背離民主初衷、私心，以致於不只連側翼都沒有當好，「而且不斷因為令社會側目的言行而削弱了你們創造出來的動能」。

林濁水指出，如今大罷免雖然失敗，「你們畢竟已經在台灣民主運動史上留下令人難忘的一頁」。至於做為戰友的民進黨，捨深切反省重拾民主初心之外再無出路，若這樣，必還有在未來再攜手再造台灣民主。