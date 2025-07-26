快訊

不斷更新／傅崐萁、徐巧芯、葉元之等24人罷免否決！25選區不同意票暫領先 各地開票進度看過來

直播／726大罷免即時開票！藍綠白「關鍵6席攻守」 最新戰況報你知

激戰區也過關！葉元之「反罷」成功 侯友宜偕新北藍委黨部合體

聽新聞
0:00 / 0:00

大罷免翻車！25選區不同意票一面倒 林濁水痛批：民進黨背離民主初衷

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
民進黨前立委林濁水。圖／聯合報系資料照片
民進黨前立委林濁水。圖／聯合報系資料照片

👉▪【開票實況】726大罷免 完整即時開票數據看這裡

24名國民黨立委及無黨籍新竹市長高虹安罷免案今天投票，雖然開票作業尚未完成，但25個選區「不同意」罷免情勢一面倒。民進黨前立委林濁水表示，民進黨因為傲慢、背離民主初衷、私心，且不斷因為令社會側目的言行而削弱罷免志工創造出來的動能，「民進黨對不起你們」。

林濁水在臉書表示，向所有投入罷免的素人志工朋友致上最高的敬意。一年地全心全力投入，熬過暴雨烈日，忍過冷嘲熱諷甚至無禮霸凌，南北奔波，創造了不可思議的連署奇跡，展現的爆發力、感動力、創新力、組織力種種早已超越朝野政黨之所能。

林濁水說，「做為民進黨的老黨員，對你們除了感謝，還要深深鞠躬致歉：民進黨對不起你們。」

林濁水表示，民進黨因為傲慢、背離民主初衷、私心，以致於不只連側翼都沒有當好，「而且不斷因為令社會側目的言行而削弱了你們創造出來的動能」。

林濁水指出，如今大罷免雖然失敗，「你們畢竟已經在台灣民主運動史上留下令人難忘的一頁」。至於做為戰友的民進黨，捨深切反省重拾民主初心之外再無出路，若這樣，必還有在未來再攜手再造台灣民主。

罷免

延伸閱讀

罷免開票結果／桃園立委涂權吉沿海也大贏 放鞭炮自行宣布罷免未通過

黃揚明預估罷免0到1席：民進黨這2人下台機率很高

【重磅快評】賴清德不讓柯建銘大消失 林濁水要失望了

憂大罷免結果不堪設想 林濁水：最好讓柯建銘再「大休息」

相關新聞

不斷更新／大罷免國民黨24立委、高虹安皆安全過關 各選區開票狀況看這裡

大罷免遍地開花，首波罷免名單共有25選區，其中包括24名國民黨籍立委以及無黨籍新竹市長高虹安。在國民黨、民進黨以及民眾黨紛紛出籠催票之下...

罷免開票結果／全國唯一首長罷免案 新竹市長高虹安自行宣布罷免未通過

今天是罷免投票日，新竹市長高虹安與國民黨籍立委鄭正鈐雙雙面臨罷免，新竹市共設立356處投開票所，整體投票率約5成7。由於...

親上火線力爭罷免「花蓮王」結果不如預期 童子賢第一時間回應出爐

大罷免結果出爐，截至今（26）日晚間6點半，全台各罷免區都是「不同意罷免」票數領先「同意罷免」票數，24名藍委都未被罷免...

罷免開票結果／雲林罷團發表罷免失敗感言 盼丁學忠能聽見不同的聲音

雲林縣罷免丁學忠不通過，在開票還沒結束，但罷團看到不同意票數已以1萬多票的壓倒性勝利，大勢已定，即先行發表不通過罷免的感...

羅廷瑋罷免案不通過 「敲羅行動」：罷免非結束而是改變起點

大罷免案今投票，儘管天候不佳，許多民眾仍冒雨投票，台中市第六選區投票率高達58%，國民黨立委羅廷瑋罷免不同意票數一路領先...

罷免開票結果／自行宣布罷免不通過 中四藍委廖偉翔：停下仇恨回歸正軌

台中市第四選區國民黨立委廖偉翔罷免案，國民黨台中市黨部稍早宣布，廖偉翔罷免案不通過，開票結果依中選會為準。廖偉翔說，盼投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。