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聯合報社論／大罷免大失敗：憤怒選民給賴清德的當頭棒喝

「愛國者行動」策略奏效…藍營展現大團結 4都市長關鍵功臣

挺誰誰就倒！他大酸李正皓「政論第一冥燈」 網笑：戰功彪炳

聯合新聞網／ 綜合報導
政治評論員李正皓。圖／聯合報系資料照片
政治評論員李正皓。圖／聯合報系資料照片

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罷免投票結果大致已定，首波罷免名單有25選區，包括24名國民黨籍立委以及無黨籍新竹市長高虹安，全數過關。對此有網友好奇名嘴李正皓挺誰誰就倒，根本就是政論節目的「冥燈」，貼文一出引起不少討論。

原PO在PTT發文表示，李正皓在2016年幫朱立倫打蔡英文，結果朱立倫慘敗；2020幫郭台銘打韓國瑜，結果郭台銘慘敗，李正皓也被國民黨開除。到了2022年，李正皓改批橘袍跟宋楚瑜一塊掃街，沒想到親民黨泡沫化，他選議員再度慘敗。今（2025）年幫民進黨大罷免到處宣講，民進黨卻寫下史上最慘一役。

不僅如此，就連預測美國選舉也反向很準。原PO說2020美國大選時，李正皓在電視節目預測拜登會輸給川普，沒想到最後是拜登勝出。原PO大酸李正皓是政論第一冥燈，「以後地下賭盤都看李正皓站在哪邊，跟他對邊站就可以了」。

貼文引起熱議，「青鳥男神」、「李正皓本人賺飽飽，其實也不虧了」、「這真的不行，一直換政黨給立場的男人」、「李正皓戰功彪炳，都是幫對方大勝」、「冥燈王就綠營會當寶」、「第一次幫民進黨站台，結果…許淑華怎麼會找這種人？無言」、「他就主持三立節目賺飽飽」、「跟巧芯同期的，結果現在一個當立委，一個當小丑」。

罷免

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