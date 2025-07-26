罷免開票結果／桃園立委涂權吉沿海也大贏 放鞭炮自行宣布罷免未通過
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桃園第二選區立委涂權吉罷免案，通過門檻為同意票7萬9106票，涂權吉於楊梅明日之星幼兒園對面自行開票，放鞭炮自行宣布罷免未通過。但確切總票數及結果仍需由桃園市選委會公布為準。
涂權吉2階段法定門檻連署約3.1萬件，收件超過4萬1337件，達到法定門檻的133.9%，進入第三階段投票，罷免通過門檻為7萬9106票。
根據公職人員選罷法第90條規定，罷免案投票結果若是有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數25%以上，即通過；若有效罷免票數中，不同意票數多於同意票數，或同意票數不足原選舉區選舉人總數25%以上則未通過。
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