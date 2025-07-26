快訊

不斷更新／傅崐萁、徐巧芯、葉元之等24人罷免否決！25選區不同意票暫領先 各地開票進度看過來

直播／726大罷免即時開票！藍綠白「關鍵6席攻守」 最新戰況報你知

激戰區也過關！葉元之「反罷」成功 侯友宜偕新北藍委黨部合體

罷免開票結果／「先前輸的幾乎贏回來了」 立委丁學忠預計6時發表感言

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
全國首波罷免案今天投票結果出爐，雲林縣第一選區國民黨立委丁學忠罷免案不同意罷免領先同意罷免將近2萬票，開票已逾9成，丁學忠反罷免總部低調證實罷免案不通過，丁學忠預計傍晚6時在虎尾天后宮架設的開票中心發表感言。記者陳雅玲／攝影
全國首波罷免案今天投票結果出爐，雲林縣第一選區國民黨立委丁學忠罷免案不同意罷免領先同意罷免將近2萬票，開票已逾9成，丁學忠反罷免總部低調證實罷免案不通過，丁學忠預計傍晚6時在虎尾天后宮架設的開票中心發表感言。記者陳雅玲／攝影

👉▪【開票實況】726大罷免 完整即時開票數據看這裡

全國首波罷免案今天投票結果出爐，雲林縣第一選區國民黨立委丁學忠罷免案不同意罷免領先同意罷免將近2萬票，開票已經逾9成，丁學忠反罷免總部低調證實罷免案不通過，丁學忠預計傍晚6時在虎尾天后宮架設的開票中心發表感言。

雲林縣今天投票率約5成，有13萬5千多張選票，不同意罷免門檻約6萬8千票，傍晚5時25分左右，選委會開出票數，不同意罷免已超過6萬8千張，丁學忠反罷免總部人員證實已領先近2萬票，確定罷免案不通過，丁學忠預計6時左右到達總部宣布罷免案不通過。

丁學忠先前在海線立委選舉擊敗民進黨「不敗女王」蘇治芬，如今反罷免成功，總部工作人員表示，初步統計各鄉鎮票數，部分先前立委選舉輸給蘇治芬的鄉鎮，這次都贏回來了，僅鐵綠票倉水林鄉小輸一千多票，丁學忠再次用實力證明勝利絕非僥倖。

丁學忠昨在選情之夜自嘲「台灣歷史可能我最辛苦，兩年選三次」（虎尾鎮長、立委、罷免），跟選民喊話「明天再蓋一次給我好不好？」並約定「明天這個時候我們放煙火慶祝3連霸」，他對選民深情喊話奏效，開票現場氣氛歡聲雷動。

罷免

延伸閱讀

罷免即時開票／丁學忠罷免案開票中 支持者聚集等候最終結果

罷免即時開票／雲林投票率1次看懂！總投票率近5成 虎尾最高

張麗善臉書貼宣傳罷免文 縣府解釋「臉書社團審核有時間差」

罷免投票遇大雨特報 雲林上午投票率約3成

相關新聞

不斷更新／傅崐萁、徐巧芯、葉元之等24人罷免否決！25選區不同意票暫領先 各地開票進度看過來

大罷免遍地開花，首波罷免名單共有25選區，其中包括24名國民黨籍立委以及無黨籍新竹市長高虹安。在國民黨、民進黨以及民眾黨紛紛出籠催票之下...

全國唯一首長罷免案 新竹市長高虹安自行宣布罷免未通過

今天是罷免投票日，新竹市長高虹安與國民黨籍立委鄭正鈐雙雙面臨罷免，新竹市共設立356處投開票所，整體投票率約5成7。由於...

親上火線力爭罷免「花蓮王」結果不如預期 童子賢第一時間回應出爐

大罷免結果出爐，截至今（26）日晚間6點半，全台各罷免區都是「不同意罷免」票數領先「同意罷免」票數，24名藍委都未被罷免...

罷免開票結果／雲林罷團發表罷免失敗感言 盼丁學忠能聽見不同的聲音

雲林縣罷免丁學忠不通過，在開票還沒結束，但罷團看到不同意票數已以1萬多票的壓倒性勝利，大勢已定，即先行發表不通過罷免的感...

羅廷瑋罷免案不通過 「敲羅行動」：罷免非結束而是改變起點

大罷免案今投票，儘管天候不佳，許多民眾仍冒雨投票，台中市第六選區投票率高達58%，國民黨立委羅廷瑋罷免不同意票數一路領先...

罷免開票結果／自行宣布罷免不通過 中四藍委廖偉翔：停下仇恨回歸正軌

台中市第四選區國民黨立委廖偉翔罷免案，國民黨台中市黨部稍早宣布，廖偉翔罷免案不通過，開票結果依中選會為準。廖偉翔說，盼投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。