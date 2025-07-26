罷免開票結果／「先前輸的幾乎贏回來了」 立委丁學忠預計6時發表感言

全國首波罷免案今天投票結果出爐，雲林縣第一選區國民黨立委丁學忠罷免案不同意罷免領先同意罷免將近2萬票，開票已經逾9成，丁學忠反罷免總部低調證實罷免案不通過，丁學忠預計傍晚6時在虎尾天后宮架設的開票中心發表感言。

雲林縣今天投票率約5成，有13萬5千多張選票，不同意罷免門檻約6萬8千票，傍晚5時25分左右，選委會開出票數，不同意罷免已超過6萬8千張，丁學忠反罷免總部人員證實已領先近2萬票，確定罷免案不通過，丁學忠預計6時左右到達總部宣布罷免案不通過。

丁學忠先前在海線立委選舉擊敗民進黨「不敗女王」蘇治芬，如今反罷免成功，總部工作人員表示，初步統計各鄉鎮票數，部分先前立委選舉輸給蘇治芬的鄉鎮，這次都贏回來了，僅鐵綠票倉水林鄉小輸一千多票，丁學忠再次用實力證明勝利絕非僥倖。

丁學忠昨在選情之夜自嘲「台灣歷史可能我最辛苦，兩年選三次」（虎尾鎮長、立委、罷免），跟選民喊話「明天再蓋一次給我好不好？」並約定「明天這個時候我們放煙火慶祝3連霸」，他對選民深情喊話奏效，開票現場氣氛歡聲雷動。