罷免開票結果／台東挫賓領銜人心情沉重 出面宣布「罷免失敗」

726大罷免票數陸續開出，台東罷免立委黃建賓的不同意票一路領先同意票，開票1小時後，不同意票已經超過2萬票。罷免領銜人洪銓政在5時30分出面宣布罷免失敗，但他也憂心普發現金1萬元違憲，行政權遭嚴重剝奪。

台東縣區域立委投票人數計11萬3385人，共設236個投開票所，罷免黃建賓門檻為2萬8347票。開票後陸續有挺罷群眾湧入挫賓總部，但得知票數落後氣氛凝重。

罷免黃建賓領銜人洪銓政表示，承認罷免失敗，這次結果是人民的意願，他們必須接受，但是他實在很憂心，因為昨天剛否決大法官任命案，罷免失敗，普發現金1萬元也可能複議失敗，立法權擴充、行政權被嚴重剝奪，未來事務無法推動，不知道台灣會面臨怎樣的結果，這是他憂心之處。

洪銓政說，民主就是要接受人民的投票結果，在這種困難情況下，希望賴清德政府可以針對困境提出解決方案。