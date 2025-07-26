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罷免即時開票／藍營台中黨部響起歡呼聲 3立委過關羅廷瑋抱起支持者

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
三位被罷免但安全過關的立委廖偉翔、黃健豪和羅廷瑋下午5時30分同時到達國民黨台中市黨部，受到在場者歡呼。記者黃寅／攝影
三位被罷免但安全過關的立委廖偉翔、黃健豪和羅廷瑋下午5時30分同時到達國民黨台中市黨部，受到在場者歡呼。記者黃寅／攝影

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罷免開票，國民黨台中市黨部下午5時30分已響起歡呼聲，3位被罷免但安全過關的立委廖偉翔、黃健豪和羅廷瑋同時到場，受到在場者歡呼。

黃健豪的不同意罷免得票目前幾已篤定可以贏過兩萬票，他進場時受到歡呼，羅廷瑋到場時還一度把支持者抱了起來。

第五選區立委黃健豪觀察各選區開票，其中有「章魚里」之稱的北區邱厝里，開票結果同意罷免票數為535、不同意罷免票數為668，該里結果顯示為不同意罷免，也提早預測出黃健豪可守住台中市長盧秀燕的「本命區」。

邱厝里過往就是台中的章魚里之一，每次總統大選、縣市長、立委的選舉，選舉結果與最終票數、百分比都接近，去年也成功預測台中市第五選區立委選區結果。

罷免 羅廷瑋

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