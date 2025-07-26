聽新聞
0:00 / 0:00
罷免開票結果／感謝縣民當後盾 台東立委黃建賓宣布罷免案不通過
👉▪【開票實況】726大罷免 完整即時開票數據看這裡
台東立法委員黃建賓罷免案今天投票，最後結果黃宣布罷免不通過贏得勝利，但勝利並非屬於個人，而是全體台東縣民，感謝縣民為未來做出選擇，一定會用選票守護台東。
黃建賓傍晚5點20分多在支持者簇擁中步入四維路服務處，上台後向台下支持者宣布，贏得這場罷免選戰，並提及選戰過程並不容易，感謝一路支持的所有人。
他說，這場選舉已經結束，勝利並非屬於他個人，而是全體台東縣民。感謝縣民為未來做出選擇，一定會用生命守護台東。
黃建賓表示，除感謝縣民，也感謝黨內同志伸手相助，包含黨主席朱立倫、黨中央團隊、台東縣黨部運籌帷幄，幫忙順利打贏。此外，感謝立法院長韓國瑜、縣長饒慶鈴、議長吳秀華陪同掃街，以及台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安錄影打氣。
黃建賓說，罷免案已正式結束，明天起繼續努力工作，他並請縣民做後盾，繼續鼓勵鞭策他，讓團隊能將工作做得更好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言