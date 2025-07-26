罷免開票結果／感謝縣民當後盾 台東立委黃建賓宣布罷免案不通過

台東立法委員黃建賓罷免案今天投票，最後結果黃宣布罷免不通過贏得勝利，但勝利並非屬於個人，而是全體台東縣民，感謝縣民為未來做出選擇，一定會用選票守護台東。

黃建賓傍晚5點20分多在支持者簇擁中步入四維路服務處，上台後向台下支持者宣布，贏得這場罷免選戰，並提及選戰過程並不容易，感謝一路支持的所有人。

他說，這場選舉已經結束，勝利並非屬於他個人，而是全體台東縣民。感謝縣民為未來做出選擇，一定會用生命守護台東。

黃建賓表示，除感謝縣民，也感謝黨內同志伸手相助，包含黨主席朱立倫、黨中央團隊、台東縣黨部運籌帷幄，幫忙順利打贏。此外，感謝立法院長韓國瑜、縣長饒慶鈴、議長吳秀華陪同掃街，以及台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安錄影打氣。