罷免即時開票／高虹安不同意票穩先領先逾6千 不同意票數達2萬票

今天是罷免投票日，新竹市長高虹安與國民黨籍立委鄭正鈐雙雙面臨罷免，新竹市共設立356處投開票所，整體投票率約5成7。由於罷免立委先開票，高虹安開票尚未結束，但目前高虹安不同意票已領先6148票，總部支持者氣勢高昂。

新竹市長選舉人口為36萬311人，罷免案通過門檻需9萬78張同意票，今約有20萬5377 人參與投票。隨著各個投開票所陸續開票，高虹安的不同意票也逐步增加中，同意票為票1萬5988、不同意票為2萬2136票，高虹安「保安總部」氣氛相當愉悅。