快訊

不斷更新／傅崐萁、徐巧芯、葉元之等24人罷免否決！25選區不同意票暫領先 各地開票進度看過來

直播／726大罷免即時開票！藍綠白「關鍵6席攻守」 最新戰況報你知

激戰區也過關！葉元之「反罷」成功 侯友宜偕新北藍委黨部合體

聽新聞
0:00 / 0:00

大罷免為何大失敗？ 網列關鍵5原因：符合常理

聯合新聞網／ 綜合報導
大罷免開票進行中，目前24席立委「不同意罷免」票數全數領先。對此，一名網友分析民進黨大罷免失敗的5大原因。示意圖，記者周嘉茹／攝影
大罷免開票進行中，目前24席立委「不同意罷免」票數全數領先。對此，一名網友分析民進黨大罷免失敗的5大原因。示意圖，記者周嘉茹／攝影

👉▪【開票實況】726大罷免 完整即時開票數據看這裡

罷免開票進行中，目前24席立委「不同意罷免」票數全數領先。對此，一名網友分析民進黨大罷免失敗的5大原因。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「簡析罷免失敗的原因」為題，指出民進黨發動大罷免失敗的5大原因，第一，台灣人普遍覺得讓他做四年又沒關係，下次選舉不投他就好；第二，國民黨的《財劃法》修法確實對地方財政有幫助；第三，國民黨祭出「全民普發一萬塊」。

這名網友進一步說明，第四，罷免浪費錢，台灣人對CP值是刻在基因裡，跟第一點相輔相成；第五，民主要制衡，不能一黨獨大，在他們眼中總統給民進黨，國會給在野黨多數制衡，是符合常識與常理的。

貼文一出後，不少網友都表示「我覺得5是重要原因耶」、「我覺得主因是2跟3」、「原因其實就是5，就這麼簡單」、「覺得1、5」、「少了南票北補，民進黨就GG了」、「一句話，民進黨只能靠南部」、「6！青鳥醒醒」。

此外，也有部分網友回應「今天如果是正統的地方選舉，怎麼可能會有那麼多幽靈人口，根本就是亂搞」、「給罷團南票北補搞幽靈人口遷戶籍才有這樣的票數，不然只會輸更慘」、「民進黨砸資源，結果罷免的票是催出來了，但反罷的催出更多」、「看人口統計數據就知道，罷團一堆奧步，檢調都不抓」。

罷免

延伸閱讀

台南災區未復原！不少人搭機返台投票 他呼籲年輕人「回家必做1事」

他酸2025還用破紙箱投票 「台灣事實查核中心」曝2原因

726完「還有823大罷免」！雞排妹曬1圖 網讚：守護台灣

不同意罷免票全數領先！他喊「罷免大失敗」 網曝：還有823

相關新聞

不斷更新／傅崐萁、徐巧芯、葉元之等24人罷免否決！25選區不同意票暫領先 各地開票進度看過來

大罷免遍地開花，首波罷免名單共有25選區，其中包括24名國民黨籍立委以及無黨籍新竹市長高虹安。在國民黨、民進黨以及民眾黨紛紛出籠催票之下...

全國唯一首長罷免案 新竹市長高虹安自行宣布罷免未通過

今天是罷免投票日，新竹市長高虹安與國民黨籍立委鄭正鈐雙雙面臨罷免，新竹市共設立356處投開票所，整體投票率約5成7。由於...

親上火線力爭罷免「花蓮王」結果不如預期 童子賢第一時間回應出爐

大罷免結果出爐，截至今（26）日晚間6點半，全台各罷免區都是「不同意罷免」票數領先「同意罷免」票數，24名藍委都未被罷免...

罷免開票結果／雲林罷團發表罷免失敗感言 盼丁學忠能聽見不同的聲音

雲林縣罷免丁學忠不通過，在開票還沒結束，但罷團看到不同意票數已以1萬多票的壓倒性勝利，大勢已定，即先行發表不通過罷免的感...

羅廷瑋罷免案不通過 「敲羅行動」：罷免非結束而是改變起點

大罷免案今投票，儘管天候不佳，許多民眾仍冒雨投票，台中市第六選區投票率高達58%，國民黨立委羅廷瑋罷免不同意票數一路領先...

罷免開票結果／自行宣布罷免不通過 中四藍委廖偉翔：停下仇恨回歸正軌

台中市第四選區國民黨立委廖偉翔罷免案，國民黨台中市黨部稍早宣布，廖偉翔罷免案不通過，開票結果依中選會為準。廖偉翔說，盼投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。