莊競程稱「投票前票已蓋上不同意」 中市選委會：不實訊息將移送司法
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台中市民進黨籍前立委莊競程在社群平台發文，稱有民眾投訴「投票前票已蓋上不同意罷免」，台中市選委會表示經過查證，是不實訊息，若涉犯公職人員選罷法，將移送司法機關追究責任；選委會表示，今日投票秩序穩定，未發生任何異常情形。
中市選委會針對部分網路傳聞澄清，有人說「選票被電風扇吹走」，經查是現場衛生紙被風吹落，不是選票；部分民眾表示「無法順利投票」，主要是未依通知前往正確投開票所，也沒有攜帶通知單，經過協助都已順利投票；至於民眾抱怨資訊指引或網站地點不符，選委會已彙整相關健意，列入後續檢討改進。
莊競程在社群平台發文，稱有選民通報，北區立仁里第21鄰開票所，領到投票單時，上面已蓋上不同意罷免。莊表示，該選民原本向市議員江肇國投訴，位置在北區轉介給自己，選民表示是因為選票上有紅色髒汙才要求更換；他也已將相關事實轉知檢調。
中市選委會表示，經過與北區選務作業中心、投票所主任管理員確認，並無投票人反映這類事件，此為不實訊息；對於蓄意散布不實訊息、誤導民眾、損害選務公信力的行為，若涉犯公職人員選罷法第104條，選委會將移送司法機關追究責任，絕不寬貸。
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