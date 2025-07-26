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罷免開票結果／不同意票數一路領先同意票 藍中市黨部宣布：羅廷瑋罷免案不通過
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大罷免浪潮下，台中市第六選區（中西東南區）國民黨立委羅廷瑋，遭罷免團體「敲羅行動」罷免成案，罷免投票今登場，國民黨台中市黨部聯合計票，開票後羅廷瑋罷免案的不同意票一路領先同意票，國民黨中市黨部主委顏文正說，罷羅宣告不通過。
羅廷瑋2024年以10萬3630票、得票率52.10%當選台中市第六選區立委。根據中選會公告，這次罷免案，該選區選舉人數為27萬7436人，罷免案投票結果，同意票數須多於不同意票，且同意票須達25%以上即6萬9359人同意才罷免成功。
罷免投票直至下午4時結束，各投開票所持續開票中，罷免羅廷瑋不同意票數一路領先同意票，最終不同意票數多於同意票數，罷免羅廷瑋不通過，羅廷瑋已抵達國民黨台中市黨部，與廖偉翔與黃健豪一齊喊「為台中、台灣加油」。開票結果還要依中選會公告為準。
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