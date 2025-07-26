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罷免即時開票／花蓮不同意大於同意投票率近6成 罷團氣氛低落

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮立委傅崐萁罷免投票開票中，投票率達到59.18％，目前不同意罷免票高於同意罷免票，許多志工心情低落，仍緊盯開票數發展。記者王思慧／攝影
花蓮立委傅崐萁罷免投票開票中，投票率達到59.18％，目前不同意罷免票高於同意罷免票，許多志工心情低落，仍緊盯開票數發展。記者王思慧／攝影

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花蓮立委傅崐萁罷免投票開票中，投票率達到59.18％，罷團微光花蓮搭棚子設立開票中心，陸續有民眾湧入關心，縣議員胡仁順也到場觀看開票。不過目前不同意罷免票高於同意罷免票，許多志工心情低落，仍緊盯開票數發展。

花蓮選區總選舉人數為19萬1367人，罷免門檻為同意票須達25%、4萬7842票，截至下午5時，同意罷免票數有7632、不同意則有10246，投票率約59.18％。

微光花蓮正在開票，根據提供的開票表格，花蓮投開票所幾乎是不同意大於同意，志工表情感到無奈，只能互相加油打氣，等待全部開票開完最後結果。

花蓮立委傅崐萁罷免投票開票中，投票率達到59.18％，目前不同意罷免票高於同意罷免票，許多志工心情低落，仍緊盯開票數發展。記者王思慧／攝影
花蓮立委傅崐萁罷免投票開票中，投票率達到59.18％，目前不同意罷免票高於同意罷免票，許多志工心情低落，仍緊盯開票數發展。記者王思慧／攝影

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