罷免即時開票／林沛祥篤定贏了！不同意票領先逾2萬2 比謝國樑還多

基隆市國民黨立委林沛祥罷免案今晚開票，投票率約五成三。到下午5時10分，已開出12萬0547票，不同意7萬1338票，同意4萬9209票，領先已逾2萬2129票，已確定罷免案不會過關。 林沛祥預定6點多到黨部。

據統計，目前全部283票櫃，已開出180個，不同意一路領先，黨部已聚集不少民眾，大家喊「罷免案不會過關，贏了」。去年謝國樑罷免案不同意票比同意票多出一萬六千多票，罷免案不成立。