獨／談黨主席交棒？大罷免期間傳盧秀燕、朱立倫在台中密會

首波罷免投票結果晚間即將出爐。無論投票結果如何，據了解國民黨主席朱立倫早已下定決心，政壇人士指出，上個月朱立倫與盧秀燕曾在台中密會，當時就傳出兩人可能討論到黨主席問題，但都摒退其他人士，只有兩人在會議室談話。

傳出國民黨主席朱立倫10月任期接滿後確定交棒，並於晚間記者會宣布不再投入黨主席選舉爭取連任。

朱立倫此舉似乎已有前兆，據了解，盧朱密會，除了談大罷免因應之道，朱立倫很可能與盧秀燕也談到，希望她接國民黨主席，但詳情只有兩人知道。

朱立倫正式宣布交棒後，誰來接棒壓力回到台中市長盧秀燕身上，黨內人士表示「盧秀燕表態時間不遠了。」

盧秀燕最近砲轟民進黨執政，火力全開，與盧秀燕以往的「媽媽市長」作風不同，也引起政壇人士關切。

朱立倫日前接受本報專訪時表示，改選時程不變，7月公告、9月改選、10月交接，並表示非常期盼順利交棒。