不同意罷免全數領先 鄉民震驚：31:0怎麼玩成這樣？

大罷免火速開票中，一名網友分享，當初罷免藍委成立了31案，反觀綠委1案都沒成，明明氣勢很穩，開票結果竟然完全翻盤，讓她相當意外。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「31:0，怎麼玩成今天這樣？」為題，指出當初罷免藍委成案31案、罷免綠委0案，民進黨氣勢大振，覺得穩到不行，結果開票結果讓人相當意外，直言「戰前的氣勢完全看不出今天這種結果啊！」

貼文一出後，不少網友都表示「基本盤上限就那樣，都選不贏了，怎麼罷？」、「民意跟小團體的差異」、「31:0結果最後0:0，笑死人」、「問就是團結十講沒講完的關係」、「賴（總統）就一個分不清局勢，格局低到爆炸」、「大罷免，大失敗！」、「很穩呀！沒有錯，不要誤會了」、「31:0也沒用，投票投不過」、「台灣人一萬就跪了，沒辦法」、「就說了沉默螺旋發威」、「忙一年被人家一天抵銷」。

根據《選罷法》第90條規定，罷免案投票有兩道門檻。第一，罷免同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一；第二，罷免同意票數必須多於不同意票數。