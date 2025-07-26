黃揚明預估罷免0到1席：民進黨這2人下台機率很高
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罷免投票今（26）日登場，下午四點準時開票後，各選區所開出的票數大多為「不同意罷免」。對此，媒體人黃揚明估計「能罷免成功的立委席次應該是0～1席」，他也斷言這幾個人下台的機率很高。
黃揚明在臉書發文表示，如果開票的趨勢不變，那會罷免成功的立委席次可能只在0到1席，這樣等於大罷免失敗，那麼「卓別林」將是可能的關鍵字。他直言行政院長卓榮泰總辭、林右昌祕書長下台應該機率很高，柯建銘總召也將從政壇進入冷宮，這三人都是賴清德總統的擋箭牌，後續綠營內部勢必有一番內亂。
黃揚明說，賴清德總統才是接下來能否讓台灣內部和解的關鍵，「但他說多數不代表贏，或許他還有其他法寶能拿出來回擊也不一定」。黃揚明提醒在野陣營不要開心太早，好好監督政府才是正確的。
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