聽新聞
0:00 / 0:00
罷免即時開票／花蓮卓溪鄉開完了！傅崐萁不同意票全面碾壓 3票所同意票掛0
👉▪【開票實況】726大罷免 完整即時開票數據看這裡
花蓮罷免傅崐萁投票，到傍晚5時，人口較少的卓溪鄉已經開票完畢。根據國民黨縣黨部統計，卓溪鄉共10個投開票所，因選舉人數少，有3個投開票所同意票掛0，不同意票居多，支持者高喊「爽啦」、「水喔」、
花蓮共有13鄉鎮市、339個投開票所，總選舉人數為19萬1367人，罷免門檻為同意票須達4萬7842票。根據藍營統計，開票1小時，絕大多數投開票所都是不同意票大於同意票，支持者氣氛愈來愈高昂，開心全部寫在臉上。
南區卓溪鄉投票人數較少，僅有10個投票開所，都只有個位數或不到百票的票數，不到一個小時就開完。藍營回報票數，其中除兩個投開票所同票，其他8個票所都是不同意票領先，還有3個投開票所同意票數掛0。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言