罷免即時開票／花蓮卓溪鄉開完了！傅崐萁不同意票全面碾壓 3票所同意票掛0

花蓮罷免傅崐萁投票，到傍晚5時，人口較少的卓溪鄉已經開票完畢。根據國民黨縣黨部統計，卓溪鄉共10個投開票所，因選舉人數少，有3個投開票所同意票掛0，不同意票居多，支持者高喊「爽啦」、「水喔」、

花蓮共有13鄉鎮市、339個投開票所，總選舉人數為19萬1367人，罷免門檻為同意票須達4萬7842票。根據藍營統計，開票1小時，絕大多數投開票所都是不同意票大於同意票，支持者氣氛愈來愈高昂，開心全部寫在臉上。

南區卓溪鄉投票人數較少，僅有10個投票開所，都只有個位數或不到百票的票數，不到一個小時就開完。藍營回報票數，其中除兩個投開票所同票，其他8個票所都是不同意票領先，還有3個投開票所同意票數掛0。