罷免即時開票／牛煦庭「不同意罷免」穩定領先 超越同意已逾1萬票
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726罷免投票今天下午4時開票，桃園市第一選區立委牛煦庭的罷免結果備受關注。根據牛煦庭開票中心下午5時10分計票結果，目前不同意票穩定居上風，且超越同意票1萬票以上。據了解，牛煦庭預計晚間6時發表談話。
計票中心統計，牛煦庭罷免案票數差距已明顯拉開，同意罷免票總計4萬5409票，不同意罷免票總計5萬5826票，不同意票領先1萬417票。
從各區域的表現來看，三個區域的不同意票都領先同意票。蘆竹區不同意票領先2629票，龜山區不同意票領先5008票，桃園15里不同意票領先2780票，目前開票進度都已超過50%。
依選罷法規定，罷免案成案要「雙門檻」，同意票要達原選區投票人總數25％以上、且要大於不同意票才通過，罷免門檻以一選區牛煦庭最高，同意票要超過8萬8517票。
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