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直播／726大罷免即時開票！藍綠白「關鍵6席攻守」 最新戰況報你知

罷免即時開票／投票率近5成！傅崐萁不同意票暫領先 現場民眾氣氛高亢

罷免即時開票／開票兩樣情？綠營罷免藍委不如預期 罷團現場一片死寂

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
大罷免結果不如預期，罷團開票之夜現場一片死寂。記者蔡晉宇／攝影
大罷免結果不如預期，罷團開票之夜現場一片死寂。記者蔡晉宇／攝影

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今天是大罷免投開票日，反共護台志工聯盟也重返濟南路舉辦「開票之夜」，由於開票結果不如罷團預期，現場不僅未湧現人潮，氣氛更是一片死寂，台上試著以唱跳帶動現場，但台下民眾毫無反應。

反共護台志工聯盟今日在台北市中正區濟南路一段1號舉辦「決戰國會，公民不退－反共護台志工聯盟開票之夜」，邀請所有關心台灣民主的夥伴，一同守護最後一哩路。現場即時追蹤全台各地開票進度，並邀請罷團代表、志工、公民意見領袖發表觀察與感言，凝聚公民力量，決戰國會、絕不退讓。

活動主持人包括獨立樂團主唱許大俠（許霈文）、嘉義市議員「Molly」顏翎熹、政治工作者周軒和創作歌手徐小花。現場稍晚也邀來聯電創辦人曹興誠、女力護國計畫發起人之一嚴雯馨、退役飛官「台灣鷹爸」徐柏岳、濟南教會牧師黃春生、知名球評石明謹、律師賴中強、歌王楊烈、罷免國民黨立委羅明才團隊「拔羅波」發言人琪琪、挺過罷免的民進黨南投議員陳玉鈴及民進黨立委陳培瑜、沈伯洋等一同見證。

罷免

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