罷免即時開票／台東不同意票領先同意5千票以上 挺罷民眾嘆氣離去

台東區域立委黃建賓罷免投票不斷開出新票數，不過從今天下午4時開票開始，不同意票一路領先同意票，開票1小時後，罷團「挫賓」總部的票數顯示，同意票已經落後不同意票超過5千票，陸續有支持者唉聲嘆氣，陸續離開總部。

台東縣區域立委投票人數計11萬3385人，罷免立委黃建賓票數須超越2萬8347票門檻才通過。4點過後「挫賓」總部同步開票，各地開票結果陸續報入總部，不同意票一路保持領先，逐漸拉開差距。

現場挺罷民眾氣氛低迷，有人嘆氣離去，也有人難過說，經濟物價飆漲，很多人關心民生議題，不想政治有太多變動。