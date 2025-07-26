罷免結果晚間將揭曉…朱立倫將順勢交棒黨魁 盧秀燕表態之日不遠

首波罷免投票結果晚間即將出爐。無論投票結果如何，國民黨主席朱立倫早已下定決心，10月任期接滿後確定交棒，並於晚間記者會宣布不再投入黨主席選舉爭取連任。朱立倫正式宣布交棒後，誰來接棒壓力回到台中市長盧秀燕身上，黨內人士表示，盧秀燕表態時間不遠了。

朱立倫日前接受本報專訪時表示，改選時程不變，7月公告、9月改選、10月交接，並表示非常期盼順利交棒。

他也坦言，接任黨主席後沒料到「超乎想像的困難和辛苦」，他細數上任後，國民黨負債一億多元，歷經縣市長選舉、總統大選、朝小野大新政局，再到今年面對大罷免及民進黨司法追殺；對於所有挑戰，他說「這是我該做的，既然承諾，這四年就要好好為黨付出，我會拚到最後一天。」

大罷免結果牽動黨主席改選時程，朱立倫原已表態「順利交棒」，知情人士透露，在先前的內部會議中，朱立倫也明確表態，無論投票結果如何，不會再競逐連任，會將黨權順利交接給下一任黨主席。

知情人士也說，凱道的選前之夜造勢，就有幕僚建議朱立倫可順勢宣布藉此催票，但朱仍決定，待今天罷免結果明朗後，再親自於中央黨部舉行記者會宣布。