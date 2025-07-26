罷免即時開票／新竹雙罷引關注！柯建銘坐鎮新竹市黨部 開票氣氛肅穆

新竹市罷免市長高虹安和立委鄭正鈐「雙罷」引發關注，今天下午4點起開票，半小時後，民進黨立院總召柯建銘也到民進黨竹市黨部觀看開票結果，目前鄭正鈐不同意票得票數為20482票、同意票為16647票，暫時領先中。

新竹市民進黨部今天下午擠滿了民眾，氣氛相當緊張，雙罷發言人林志潔在講台上負責報票，領銜人戴振博也到場關注，起初開票時，同意票微幅領先，現場不時傳來掌聲與討論聲，民進黨立院總召柯建銘也到民進黨竹市黨部觀看開票結果，向民眾打聲招呼，隨後則到內部休息。