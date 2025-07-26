罷免即時開票／新竹雙罷引關注！柯建銘坐鎮新竹市黨部 開票氣氛肅穆
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新竹市罷免市長高虹安和立委鄭正鈐「雙罷」引發關注，今天下午4點起開票，半小時後，民進黨立院總召柯建銘也到民進黨竹市黨部觀看開票結果，目前鄭正鈐不同意票得票數為20482票、同意票為16647票，暫時領先中。
新竹市民進黨部今天下午擠滿了民眾，氣氛相當緊張，雙罷發言人林志潔在講台上負責報票，領銜人戴振博也到場關注，起初開票時，同意票微幅領先，現場不時傳來掌聲與討論聲，民進黨立院總召柯建銘也到民進黨竹市黨部觀看開票結果，向民眾打聲招呼，隨後則到內部休息。
隨著各個投開票所陸續開票，鄭正鈐的不同意票也逐步增加中，同意票為16647票、不同意票為20482票，黨部內的氣氛相當緊張，而高虹安的同意票與不同意票仍僅有幾百票，差距不大，目前正在開票中。
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