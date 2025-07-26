罷免即時開票／台灣首次大規模罷免投票截止 下午四時開始開票
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台灣首次大規模的大罷免投票上午登場，自早上八點到下午四點之間投票。下午四點投票時間一到，負責投開票所治安的警察高舉「投票時間截止，投票排隊終點」的告示牌。告示如果在截止時間前排隊依舊可以投票，之後排隊不可投票。
投票所也轉成開票所，開始布佈置開票所，展開開票作業。同時也開放民眾進入「參觀席」觀看開票作業，也可拍照、錄音、錄，唯不能干擾開票住及影響其他人（民眾）觀看開票。
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