罷免即時開票／台中3席藍委「不同意罷免」全面領先 他嗨喊：台灣民主仍舊閃耀

大罷免第一波投票開票中，根據TVBS計票中心統計，台中3名遭罷藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋，不同意票全面領先，廖、黃領先超過1萬，羅也穩定領先7000票以上。台中市副市長鄭照新在臉書發文，表示「台灣的民主仍舊閃耀！」

鄭照新表示，民主有4條底線，分別是包容、多元、誠實、信任，今天台灣人民共同守住了民主的底線，謝謝台灣人，讓台灣的民主仍舊閃耀。 台中3名藍委不同意票全面領先，副市長鄭照新發文嗨喊「台灣的民主仍舊閃耀！」。圖／翻攝自鄭照新臉書