罷免即時開票／投票率近5成！傅崐萁不同意票暫領先 現場民眾氣氛高亢

花蓮立委傅崐萁罷免投票全國關注，藍營縣黨部設置開票中心，下午陸續有關心的民眾湧入。花蓮13鄉鎮市共設有339個投開票所，目前開票約半小時，根據國民黨監票人員回報，各投開票所多數是不同意票多於同意票。

傅崐萁所在花蓮選區，總選舉人數為19萬1367人，罷免門檻為同意票須達25%、4萬7842票。花蓮今天天氣不錯，偶有飄雨，投票相當熱絡，到下午2時已投近10萬票，投票率近5成。

下午4時開始開票，支持者陸續湧入，氣氛逐漸熱絡，民眾緊盯計票板，目前報回來的投開票所，多數都是不同意高於同意，一有好消息回報，現場立即響起陣陣歡呼、鼓掌聲，大喊「傅崐萁加油」，也有支持者很有信心說「一定贏的」，對開票結果充滿期待。