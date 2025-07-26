罷免即時開票／可達安全區？藍委鄭正鈐穩定領先 不同意票數達兩萬票

今天是罷免投票日，新竹市立委鄭正鈐面臨罷免，新竹市立委投票人數35萬7063人，罷免案通過門檻需8萬9266張同意票；今天下午四點開票，目前鄭正鈐團隊統計，同意罷免數為15435票，不同意票數為2萬0550票，持續領先中，現場支持者非常激動，不斷高呼勝利。

市議員吳旭豐估計，大約再20分鐘，鄭正鈐的票數可達安全區，領先距離將逐漸擴大。