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不斷更新／葉元之拉鋸戰！ 傅崐萁、羅廷瑋等人不同意票暫領先 各地罷免開票進度看過來

直播／726大罷免即時開票！藍綠白「關鍵6席攻守」 最新戰況報你知

罷免即時開票／投票率近5成！傅崐萁不同意票暫領先 現場民眾氣氛高亢

罷免即時開票／可達安全區？藍委鄭正鈐穩定領先 不同意票數達兩萬票

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
今天下午四點開票，目前鄭正鈐團隊統計，同意罷免數為15435票，不同意票數為2萬0550票，持續領先中，現場支持者非常激動，不斷高呼勝利。記者王駿杰／攝影
今天下午四點開票，目前鄭正鈐團隊統計，同意罷免數為15435票，不同意票數為2萬0550票，持續領先中，現場支持者非常激動，不斷高呼勝利。記者王駿杰／攝影

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今天是罷免投票日，新竹市立委鄭正鈐面臨罷免，新竹市立委投票人數35萬7063人，罷免案通過門檻需8萬9266張同意票；今天下午四點開票，目前鄭正鈐團隊統計，同意罷免數為15435票，不同意票數為2萬0550票，持續領先中，現場支持者非常激動，不斷高呼勝利。

市議員吳旭豐估計，大約再20分鐘，鄭正鈐的票數可達安全區，領先距離將逐漸擴大。

今天是罷免投票日，新竹市立委鄭正鈐面臨罷免，新竹市立委投票人數35萬7063人，罷免案通過門檻需8萬9266張同意票。記者王駿杰／攝影
今天是罷免投票日，新竹市立委鄭正鈐面臨罷免，新竹市立委投票人數35萬7063人，罷免案通過門檻需8萬9266張同意票。記者王駿杰／攝影

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