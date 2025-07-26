不同意罷免票全數領先！他喊「罷免大失敗」 網曝：還有823

大罷免正在開票中！一名網友指出，每一位被罷免的立委，目前「不同意的票數都比較多」，直言「根本是浪費錢的活動，勞民傷財」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「看來要大失敗了」為題，指出24名立委，不同意罷免的票全數都領先，認為大罷免根本是浪費錢的活動，直言「一堆青鳥大概要崩潰了」。

貼文一出後，不少網友都表示「才剛開始」、「票底開了才知道」、「還有823，不要舒服太早」、「要看葉元之，他最危險」、「同意的都早早去投很正常」、「反正有一邊要崩潰」、「急什麼」、「同意票在箱底」、「同意票在下面啦別急」、「別急好嗎，同意罷免都比較早出門投」。

事實上，大罷免分為兩次投票，今（26）日為第一波投票，8月23日將進行南投馬文君、游顥、新北羅明才、台中顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、新竹縣林思銘罷免案。

根據《選罷法》第90條規定，罷免案投票有兩道門檻。第一，罷免同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一；第二，罷免同意票數必須多於不同意票數。