罷免即時開票／不同意票持續領先 羅廷瑋支持者振奮歡呼

台中市第六選區（中西東南區）國民黨立委羅廷瑋，遭罷免團體「敲羅行動」罷免成案，今天下午4時罷免投票截止後，目前持續開票中，國民黨台中市黨部湧入不少支持者關心，從開票後，羅廷瑋不同意票數持續領先同意票，現場支持者相當振奮。

羅廷瑋2024年以10萬3630票、得票率52.10%當選台中市第六選區立委。根據中選會公告，這次罷免案，該選區選舉人數為27萬7436人，罷免案投票結果，同意票數須多於不同意票，且同意票須達25%以上即6萬9359人同意才罷免成功。

台中三位國民黨立委在國民黨台中市黨部聯合計票，從開票後，羅廷瑋的不同意票數持續領先同意票，現場支持者不時傳出歡呼聲。