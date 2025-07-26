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不斷更新／葉元之拉鋸戰！ 傅崐萁、羅廷瑋等人不同意票暫領先 各地罷免開票進度看過來

直播／726大罷免即時開票！藍綠白「關鍵6席攻守」 最新戰況報你知

罷免即時開票／投票率近5成！傅崐萁不同意票暫領先 現場民眾氣氛高亢

罷免即時開票／盧秀燕子弟兵全面領先 廖偉翔、黃健豪已領先1萬票

聯合報／ 記者趙容萱黃寅余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕先前與三位國民黨立委合拍宣傳影片，呼籲大家出來投反罷免。圖／取自廖偉翔Threads
台中市長盧秀燕先前與三位國民黨立委合拍宣傳影片，呼籲大家出來投反罷免。圖／取自廖偉翔Threads

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罷免第一波投票，下午4時後開票，截至4點40分，立委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋3人票數都是不同意票大於同意票。廖、黃都已領先1萬票以上；原本外界認為比較危險的羅廷瑋，也領先6000票。

台中市長盧秀燕在投票前請假兩天半，陪三名子弟兵掃街拜票，一天站七、八個小時。

國民黨市黨部主委顏文正說，希望持續領先到最後，「人民用選票教訓民進黨！」

罷免

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