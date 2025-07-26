罷免即時開票／盧秀燕子弟兵全面領先 廖偉翔、黃健豪已領先1萬票

大罷免第一波投票，下午4時後開票，截至4點40分，立委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋3人票數都是不同意票大於同意票。廖、黃都已領先1萬票以上；原本外界認為比較危險的羅廷瑋，也領先6000票。

台中市長盧秀燕在投票前請假兩天半，陪三名子弟兵掃街拜票，一天站七、八個小時。

國民黨市黨部主委顏文正說，希望持續領先到最後，「人民用選票教訓民進黨！」